Сочи, Краснодарский край, 30 июня, 2018, 21:53 — ИА Регнум. В Сочи, как сообщало ИА REGNUM, встречаются сборные Уругвая и Португалии. Счёт после первого тайма 1:0 в пользу Уругвая. Сработала ударная связка Уругвая Суарес — Кавани. Разыграли они между собой этот классный эпизод. Эдинсон Кавани с левого фланга перевёл мяч на правый. Луис Суарес классно обработал его и, выдержав мхатовскую паузу, отпасовал партнёру. Набежавший Эдинсон Кавани головой отправил мяч в ворота Руя Патрисиу.

Fifa.com Матч Уругвай — Португалия

Португалия владеет мячом, много катает его по центру поля, но до реальных моментов с опасными ударами по воротам дело не доводит. Во втором тайме команде Криштиану Роналду, чтобы отыграться, надо действовать в более быстром, агрессивном темпе.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом матче сегодняшнего дня Франция обыграла Аргентину в Казани со счётом 4:3 и вышла в четвертьфинал.