Каир, 30 июня, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Пассажирский автобус перевернулся в Египте. Об этом сообщает информационное агентство МЕНА со ссылкой на свои источники.

Kaatjem Авария

ДТП произошло в субботу, 30 июня, на автотрассе Бени-Суэйф — Заафарана. По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека, еще более 20 получили различные травмы.

Сотрудники полиции предполагают, что виновником аварии стал водитель пассажирского транспортного средства, не справившийся с управлением.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: В Австралии кенгуру стало причиной дорожно-транспортного происшествия

А также: Автобус столкнулся с автомобилем в Краснодарском крае