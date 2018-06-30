Сочи, Краснодарский край, 30 июня, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Есть такое стандартное представление южноамериканской сборной: горячая, яркая, атакующая. Но это всего лишь штамп! Причём, из прошлого. Времена нынче не т. е. Даже Бразилия — с таким-то подбором игроков! — разрушает данный стереотип. Сборные в наше время играют в прагматичный, осторожный футбол.

Fifa.com Матч Уругвай — Португалия

Но команда Уругвая, хоть и представляет Южную Америку, никогда не отличалась феерией на поле. Вязкая, неуступчивая сборная, играющая в экономный футбол. Португальцы, с которыми, как сообщало ИА REGNUM, Уругвай встречается сейчас в Сочи, также не будет лезть на рожон.

Шансы сборных примерно равны. И многое тут может решить индивидуальная игра лидеров — Криштиану Роналду и Луиса Суареса, представляющих заклятых соперников «Реал» и «Барселону». При этом сборные имеют схожие проблемы: возрастные защитники и слабая мысль в центре поля. При этом у Уругвая более классные защитники, но хуже обстоит дело с организацией игры. Безусловно, мы не увидим такой голевой феерии, как в матче Франции и Аргентины. Как сообщало ИА REGNUM, матч между ними закончился со счётом 4:3 в пользу французов. Лучшим игроком встречи стал Килиан Мбаппе.

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лашальт, Весино, Бентанкур, Торрейра, Нандес, Суарес, Кавани.

Португалия: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Мариу, Адриен Силва, Бернарду Силва, Роналду, Гуэдеш.