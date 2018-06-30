Москва, 30 июня, 2018, 18:39 — ИА Регнум. К созданию ракеты-носителя среднего класса «Ангара-А3» планирует вернуться Космический научно-производственный центр имени Хруничева, сообщил 30 июня в своем Facebook глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Allocer Макеты различных компоновок ракет-носителей «Ангара»

«Завод выполнит все заказы на «Протон-М», а потом перейдет на серийный выпуск современной «Ангары» в легком, среднем и тяжелом классе», —написал Рогозин. Сроки создания ракеты-носителя не уточняются.

Напомним, что в семейство ракет-носителей «Ангара» ходят ракеты четырех классов, от легкого до тяжелого, в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 («Ангара 1.1») до 35 («Ангара-А7») тонн на низкой околоземной орбите.

С помощью этих ракет становится возможным выведение на любую орбиту спутников, кораблей и межпланетных станций. Первый успешный испытательный пуск ракеты-носителя данного семейства состоялся 9 июля 2014 года с космодрома «Плесецк».