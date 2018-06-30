Санкт-Петербург, 30 июня, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Татаро-башкирский национальный праздник Сабантуй и связанные с ним народные гулянья проходят в субботу, 30 июня, в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области. Этот праздник давно стал традицией для Петербурга и Ленобласти, независимо от принадлежности его участников к татарскому и башкирскому народам.

Gov.spb.ru Сабантуй в Санкт-Петербурге

Сабантуй организован Татарской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга при поддержке администраций Санкт-Петербурга, Ленинградской области, властей Татарии и Башкирии. В подготовке праздника участвовали крупные фирмы и предприятия. В этом году петербургский Сабантуй отмечает свое 105-летие.

На Сабантуе выступают народные коллективы, проходят народные игры и спортивные состязания, дегустация национальных блюд, традиционные конкурсы и ярмарка ремесел.

«Идея праздника созвучна Санкт-Петербургу, потому что он изначально создавался как многонациональный город, устремленный в будущее. Уверен, вместе мы и дальше будем добиваться успехов», — сказал на Сабантуе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Как отмечает администрация Ленобласти, Сабантуй в регионе уже приобрел характер международного мероприятия, так как в нем, кроме представителей регионов Северо-Западного федерального округа, участвуют представители Финляндии, Латвии и Литвы.