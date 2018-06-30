Вашингтон, 30 июня, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азизи аль Сауд согласился с предложением увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки. Об этом президент США написал сегодня, 30 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Только что поговорил с королём Саудовской Аравии Салманом и объяснил ему, что из-за беспорядков и нарушений в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до двух млн баррелей, чтобы компенсировать разницу… Он согласился!» — написал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерский мониторинговый комитет стран-участниц сделки ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки согласно венскому соглашению.

Напомним, что цена на нефть на мировых рынках установилась на уровне от $75 до $80 за баррель. При этом экономисты указывают, что в сложившейся ситуации, когда США вновь перешли к политике санкций в отношении Ирана, а в Венесуэле нет никаких намеков на политическую стабилизацию, при текущем уровне добычи цены будут расти дальше.