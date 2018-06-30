Москва, 30 июня, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Главный тренер российской национальной сборной по футболу Станислав Черчесов считает, что противник его команды в 1/8 финала — сборная Испании — играет в понятный для российских игроков футбол. Слова Черчесова приводит сегодня, 30 июня, официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций.

(сс) Comfreak Мяч

Напомним, сборная Россия смогла впервые за долгие годы выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу. Благодаря двум победам в групповом этапе над сборными Саудовской Аравии и Египта, российские футболисты со второго места в группе А выходят в плей-офф. При этом третий матч в групповом этапе против сборной Уругвая сборная России проиграла со счётом 0:3.

Испания вышла в плей-офф с первого места в группе.

Теперь в 1/8 финала сборная России сыграет против сборной Испании. Матч пройдёт 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Черчесов прямо сказал, что сборная Испании — сильная команда и играть против неё будет нелегко.

«Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Хулена Лопетеги и видим изменения при Фернандо Йерро (в качестве главного тренера — ИА REGNUM ). Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому», — заявил главный тренер сборной России.

Небольшую надежду в сердца российских болельщиков вселяет тот факт, что 15 ноября 2017 года сборная России сыграла товарищеский матч против сборной Испании в Санкт-Петербурге. Та игра завершилась вничью со счётом 3:3.