Берлин, 30 июня, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Немецкая общественная телекомпания ZDF, которая предложила германской журналистке Клаудии Нойманн прокомментировать матчи чемпионата мира по футболу, вынуждена защищать женщину от резких нападок недоброжелателей в интернете. Об этом сегодня, 30 июня, пишет Die Zeit.

(сс) Counselling Расстроенная женщина

Сообщается, что телекомпания ZDF подала иски против двух пользователей, которые в социальных сетях в крайне оскорбительной и уничижительной форме высказались против Нойман и ZDF. Уточняется, что речь идёт об оскорблениях и публичных призывах к преступным действиям.

Директор ZDF Томас Беллут посетовал, что, по-видимому, некоторые из зрителей всё ещё не готовы всерьез воспринимать женщину, комментирующую футбольный матч.

Собственно, причиной нападок на Нойманн стала её ошибка в распознавании японского игрока на поле. После этого она и подверглась нападкам.