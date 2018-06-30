Москва, 30 июня, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Платные интернет-тролли в русском сегменте интернета и особенно на видеохостинге YouTube за последние две недели массово переключились на тему повышения пенсионного возраста в России. Об этом накануне, 30 июня, сообщает портал The Bell со ссылкой на Романа Смолина — одного из создателей сервиса Metabot, с помощью которого якобы можно отслеживать сообщения ботов.

Цитата из м/ф «Волшебник изумрудного города». реж Кирилл Малянтович. 1973. СССР Деревянные солдаты

Смолин утверждает, что сервис Metabot отслеживает порядка 580 активных аккаунтов в YouTube. Каждый из этих аккаунтов в день оставляет в среднем по 75−100 комментариев на тему повышения пенсионного возраста в России. Практически все комментарии положительные.

Таким образом, в сумме повышение пенсионного возраста в YouTube хвалят в день около 58 тысяч раз. Это даже больше, чем упоминаний о чемпионате мира по футболу.

Смолин пояснил, что сервис Metabot отслеживает группы аккаунтов в YouTube, которые на протяжении длительного времени комментируют одни и те же, в основном политические, ролики. Эти аккаунты имеют одинаковые или близкие друг к другу даты регистрации, получают очень быструю накрутку «лайков» на свои комментарии, за счет чего выходят в топ. Другим признаком того, что аккаунты действуют скоординировано является тот факт, что они почти синхронно меняют никнеймы.

«Они всегда мигрируют одним и тем же составом из ролика в ролик. Напишут определенное число комментариев под несколькими роликами, выведут комментарии в топ и переходят на другие», — рассказывает Смолин.

Основные темы, которые комментировали владельцы отслеживаемых аккаунтов — это выборы президента Российской Федерации, инаугурация Владимира Путина, митинги оппозиции, «Прямая линия с Владимиром Путиным», война в Сирии, темы, связанные с ЧВК Вагнера.

Смолин утверждает, что с того момента, как председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев объявил о намерении повысить пенсионный возраст в России для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет, отслеживаемые аккаунты синхронно переключились на комментарии видеороликов по теме пенсионной реформы.

Основные тезисы этих комментариев полностью совпадают с тезисами правительства о необходимости повышения пенсионного возраста. В частности, утверждается, что реформа необходима, и она позволит повысить пенсии. Указывается, что во всем мире пенсионный возраст выше, чем в России. Либералов обвиняют в подогревании панических настроений.