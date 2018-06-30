Буэнос-Айрес, 30 июня, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Аргентинский чиновник, приехавший болеть за свою сборную на чемпионат мира по футболу в Россию, неудачно пошутил над арабским болельщиком и за это понесет наказание. Об этом накануне, 29 июня, сообщила на своей странице в сети микроблогов Twitter министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Болельщики сборной Аргентины

Дело в том, что аргентинец снял на видео, как он просит арабского болельщика сказать фразу на испанском языке:

«Бросить бомбу в клуб «Насчель».

Речь идёт о футбольном клубе в одноимённом аргентинском городе.

Когда же выяснилось, что аргентинец ещё и является должностным лицом, то министр безопасности страны попросила аннулировать его паспорт болельщика.

«Мы просим, чтобы у него отозвали паспорт болельщика, так как, помимо того, что он ведет себя безответственно, он еще и является должностным лицом», — пишет Буллрич.

Напомним, ранее в интернете была опубликована другая видеозапись, на которой также болельщик из Аргентины просит российскую гражданку, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного и оскорбительного содержания.

Власти Аргентины запретили этому болельщику посещать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.