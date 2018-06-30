Москва, 30 июня, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Правительство Швеции решило отказаться от бойкота ЧМ-2018 в России, после того, как национальная сборная вышла в плей-офф с I места в группе.

ИА REGNUM Шведская болельщица

«В нынешней ситуации важно поддержать нашу сборную, мы приняли такое решение, посоветовавшись с Данией и Великобританией», — заявила глава МИД страны Маргот Валльстрем газете Aftonbladet. До сих пор шведские власти поддерживали бойкот турнира в РФ в поддержку Великобритании после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как пояснила журналистам глава внешнеполитического ведомства страны, этот бойкот касался только церемонии открытия мундиаля в Москве.

Кто из чиновников отправится на ЧМ-2018 — не ясно. Сама Валльстрем наблюдала за матчами шведской сборной из Копенгагена. Как сообщало ИА REGNUM, сборная Швеции вышла из группового этапа ЧМ в плей-офф с I места (6 очков за 3 игры).

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.