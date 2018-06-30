Таллин, 30 июня, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший решил уйти в отставку, так как категорически не согласен с негативными высказываниями американского президента Дональда Трампа о Европейском союзе. Об этом сам посол написал 30 июня на своей странице в американской социальной сети Facebook. При этом дипломат ограничил доступ к своей странице, но издание Foreign Policy смогло его получить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт. Трамп

Послу США в Эстонии очень не понравились заявления Трампа о том, что Евросоюз якобы был создан исключительно для того, чтобы использовать США и «нападать на нашу копилку». Ещё одним негативным высказыванием Мелвилл-младший посчитал слова Трампа о том, что военный блок НАТО «так же плох, как НАФТА».

Дипломат уверен, что данные высказывания Трампа противоречат фактам. В связи с этим он и решил покинуть свой пост.

Он уточнил, что последним днём его работы в посольстве США в Эстонии станет 29 июня.