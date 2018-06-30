Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 30 июня, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации заключило первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сегодня, 30 июня, сообщил журналистам заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

(сс) Dmitry Zherdin Су-57

Криворучко, находясь на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), заявил, что это оборонное предприятие без задержек выполняет государственный оборонный заказ, в том числе по созданию истребителей пятого поколения Су-57.

Он отметил, что сейчас продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

«И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся», — сказал он.

Напомним, Су-57 — это новый многоцелевой истребитель пятого поколения, который был разработан ОКБ Сухого. Ожидается, что первая серийная партия Су-57 из 12 боевых машин поступит на вооружение Воздушно-космических сил России в 2019 году.