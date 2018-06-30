Дональд Трамп не исключает признания Крыма как части России
Вашингтон, 30 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности признания Крыма частью Российской Федерации. Об этом накануне, 30 июня, пишет Politico со ссылкой на журналистов президентского пула.
Трамп пообщался с журналистам на борту №1 по пути в Нью-Джерси. Американского президента спросили, что он думает насчет возможности признания Крыма частью России.
«Посмотрим», — ответил Трамп.
Он также вновь заявил, что в ситуации с Крымом виноват его предшественник — Барак Обама. Именно он, по мнению Трампа, «потерял Крым».
Также разговор зашел об очередном продлении антироссийских санкций. Президент США и тут не стал давать конкретного ответа.
«Мы посмотрим на действия России», — сказал он.
Напомним, что 16 июля в Хельсинки должны состояться переговоры Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Желание американского президента не связывать себе руки перед переговорами вполне понятно.