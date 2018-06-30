Вашингтон, 30 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности признания Крыма частью Российской Федерации. Об этом накануне, 30 июня, пишет Politico со ссылкой на журналистов президентского пула.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Трамп пообщался с журналистам на борту №1 по пути в Нью-Джерси. Американского президента спросили, что он думает насчет возможности признания Крыма частью России.

«Посмотрим», — ответил Трамп.

Он также вновь заявил, что в ситуации с Крымом виноват его предшественник — Барак Обама. Именно он, по мнению Трампа, «потерял Крым».

Также разговор зашел об очередном продлении антироссийских санкций. Президент США и тут не стал давать конкретного ответа.

«Мы посмотрим на действия России», — сказал он.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки должны состояться переговоры Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Желание американского президента не связывать себе руки перед переговорами вполне понятно.