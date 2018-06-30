Москва, 30 июня, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации президента РФ перешли на платежные карты системы «Мир», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Карта «Мир»

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что администрация и сам президент перешли на карты национальной платежной системы уже как два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 года появилась информация, что владельцы карт национальной платежной системы «Мир» получат возможность использовать карту для получения государственных услуг без наличия паспорта гражданина России.