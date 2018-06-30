Минск, 30 июня, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко посетить финальный матч чемпионата мира по футболу — 2018, который состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники», передаёт белорусский телеканал СТВ.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщается, Путин пригласил Лукашенко посетить финальный матч, а также гала-концерт, который состоится днём ранее.

Напомним, 29 июня состоялись телефонные переговоры президентов России и Белоруссии. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Александр Лукашенко в ходе беседы «отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу» и «позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков», а также пожелал российской сборной успеха в матче 1/8 финала портив сборной Испании, который пройдёт 1 июля.