Тифарити, 30 июня, 2018, 03:38 — ИА Регнум. Президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали принял в своей резиденции личного посланника генсека ООН по Западной Сахаре Хорста Кёлера, передаёт Sahara Press Service.

(сс) Saharauiak Войска САДР на праздновании 32-й годовщины создания ПОЛИСАРИО

Как сообщается, посланник генсека ООН прибыл в регион, чтобы «оживить переговоры между двумя сторонами конфликта» в Западной Сахаре, и прояснить, какие препятствиях остаются сегодня на пути разрешения конфликта.

Отмечается, что Брахим Гали в ходе встречи выразил Хосту Кёлеру желание властей Западной Сахары «видеть скорейшее выполнение обязательств ООН и работу над выполнением резолюций Совета Безопасности в целях решения этого вопроса».

Хорст Кёлер также прокомментировал идею о сокращении срока полномочий Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), отметив, что это может «создать динамику и новый образ мышления, который может привести к дальнейшим переговорам, к решению, которое будет принято обеими сторонами, и устранению препятствий на пути развития региона Северной Африки в целом».