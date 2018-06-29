Москва, 30 июня, 2018, 01:28 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Юго-восточном административном округе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После аварии

Авария произошла вечером 29 июня в районе дома №171 по улице Люблинской. Столкнулись автомобили Toyota RAV4, Kia и Lada Largus.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек», — сказал источник.

На месте аварии в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельствао произошедшего выясняются.

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