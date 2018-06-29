Бухарест, 29 июня, 2018, 21:04 — ИА Регнум. В Румынии недалеко от населенного пункта Михаил Когэлничану перевернулся автобус с украинскими туристами, сообщило 29 июня издание Укринформ.

(сс) Annie Spratt Туристический автобус

Три ребенка 10, 13 и 14 лет получили травмы и были госпитализированы. Всего в автобусе ехало 11 взрослых и 49 детей. Все они возвращались на Украину после отдыха в Болгарии.

Напомним, 28 июня посол Швейцарии на Украине стал участником тройного ДТП.

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