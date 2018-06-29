Тбилиси, 29 июня, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Правительство Грузии работает над дорожной картой более глубокой евроинтеграции, заявил председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе. Об этом 29 июня сообщает издание «Новости-Грузя».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматы

Бахтадзе также напомнил, что члены правительства Европы и Грузии планируют ежегодно собираться и обсуждать успехи на пути евроинтеграции. Эта договоренность была достигнута в мае во время визита председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Бахтадзе добавил, что в рамках секторальной интеграции Грузии в ЕС будут проводиться встречи между еврокомиссаром и председателем правительства Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, в основе программы нового главы правительства Грузии Мамука Бахтадзе лежит «необратимая интеграция» страны в НАТО и ЕС. Вместе с тем, премьер настроен на развитие торгово-экономических и культурных связей с Россией.