Новосибирск, 29 июня, 2018, 18:45 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 29 июня, прошёл круглый стол в рамках мероприятий, которые во многих регионах проводит Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Мероприятие, на которое собралось около 50 человек, прошло в помещении областной библиотеки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Льюис Мюллер (1855-1930). Прядение

«Мы не выступаем за баррикадные и митинговые формы работы в этом направлении. Только конструктивная критика в адрес правительства. Исходя из той ситуации, которая сложилась в области, в городе Новосибирске, в том числе митинги профсоюзов, мы не 100% «против», мы 100% «за» то, чтобы всё изменить в той парадигме, с которой выступило правительство. Мы проанализировали и оказалось, что документ крайне либеральный с точки зрения различных реформ, и крайне непрофессионален, не подготовлен», — прокомментировал ИА REGNUM председатель правления регионального отделения политической партии «Российский партия пенсионеров за социальную справедливость» в Новосибирской области Леонид Ковалец.

Он рассказал, что на круглом столе речь шла не о том, чтобы отменить законопроект о повышении пенсионного возраста, это вторично, участники предложили для начала, чтобы не раздражать общество, сделать повышение максимум на три года. Ковалец отметил, что проводить такую реформу, когда экономика государства «еле-еле движется вперёд либо фактически стагнирует», нельзя: нет дополнительных рабочих мест, нет дополнительных производственных мощностей. И эта реформа, по мнению участников обсуждения, приведёт к тому, что пенсионеры будут работать максимально то время, которое им устанавливает государство, для молодёжи же эти каналы будут закрыты, а значит, и безработица среди молодёжи вырастет.

«Мы предлагаем приостановить обсуждение этого законопроекта, успокоить немного людей и разработать серьёзный альтернативный проект, где будут учитываться интересы всех: и женщин, и мужчин, и каждого по профессии. Что касается сибирских отделений партии пенсионеров, то мы договорились с Красноярском, Кемерово, у нас хорошие отношения с институтом экономики, и мы разработаем свой проект. Институт экономики даст нам информацию, откуда брать государству деньги на этот Пенсионный фонд, есть юридическая проработка всего этого дела. Речь идёт не о чистке законопроекта, а об его тщательной переработке», — сказал он, отметив, что решение должно быть пересмотрено полностью и должен быть принят единый государственный конституционный закон о пенсионном обеспечении граждан РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа, объявленная в стране, предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет к 2034 году для женщин и до 65 к 2028 году для мужчин. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.