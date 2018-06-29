Красноярск, 29 июня, 2018, 18:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае в отношении главы Богучанского района Александра Бахтина и депутата регионального Заксобрания Юрия Ефимова возбуждено уголовное дело.

(сс) sajinka2 Преступные деньги

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 июня, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, Бахтин и Ефимов подозреваются в получении взятки.

По предварительной версии следствия, они получили 10 млн рублей от гражданина КНР за покровительство по службе при осуществлении лесозаготовительной деятельности.

Ефимова задержали сотрудники УФСБ в Томске. Скоро его доставят в Красноярск. А Бахтин в настоящее время находится под стражей. Ранее в отношении него было возбуждено два уголовных дела.

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В ГСУ СКР по краю подчеркнули, что следователи работали во взаимодействии с сотрудниками краевого ГУ МВД.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главу Богучанского района Александра Бахтина задержали в мае 2018 года. По информации Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю, в 2017 году он получил от директора коммерческой организации взятку в общей сумме 1 млн рублей. В конце мая его отстранили от должности главы района.