Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 18:13 — ИА Регнум. В Петербурге начали обсуждать предварительный отчет по оценке воздействия планируемой застройки защитно-парковой зоны ГАО РАН (Пулковская астрономическая обсерватория) на объект ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», передает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о возведении жилых кварталов «Планетоград», «Югтаун» и «На Царскосельских холмах» рядом с Пулковской обсерваторией.

Иван Шилов ИА REGNUM Пулковская обсерватория

В течение четырех дней будут приниматься предложения по дополнению отчета, затем его направят в петербургское отделение ICOMOS, следом — в ICOMOS России, в Министерство культуры, после чего он должен дойти до штаб-квартиры Центра всемирного наследия в Париже.

На обсуждение отчета в Петербурге в первый день пригласили представителей Смольного, но никто из них не явился.

Как заметил координатор инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», инженер-астрометрист Александр Шумилов, власти сами должны были бы проводить подобные мероприятия.

Он отметил, что Минкультуры в целом признал необходимость провести «оценку воздействия» застройки на культурное наследие. То есть, петербургские власти знают, что подобные отчеты нужно разрабатывать.

«Но чем же мотивируют петербургские власти то, что они не делают такие отчеты? Тем, что проведение оценок воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия по инициативе исполнительной власти предполагает выделение средств из городского бюджета. <…> В общем, сказали: «Денег нет, но вы держитесь». Ну что ж, общественности пришлось взять это на себя», — заметил Шумилов.

В отчете говорится, что особую опасность представляет «световое загрязнение» неба в сумерках и в ночное время суток, так как это уничтожает возможность научных наблюдений за звездами.

Но это не всё: огромные жилые комплексы проектируются и возводятся на границе не только ансамбля самой Пулковской обсерватории, но и на территориях бывших сельских полевых угодий, составляющих важный пространственный разрыв между этим ансамблем и дворцами Царского Села, считают эксперты. Между тем, эта непрерывная связь во многом и определяет выдающуюся универсальную ценность (ВУЦ) объекта всемирного наследия в целом.

Поля расположены на Ижорском плато, которым завершается геологический Ижорский (Балтийско-Ладожский) уступ (Глинт), с бровки которого открываются далекие виды на южную часть Петербурга.

«Эти ландшафты чрезвычайно уязвимы, — говорится в документе. — Характерный пример уже сделанной градостроительной ошибки — доминирующие в них корпуса Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Дело в том, что в Список всемирного наследия включены и исторические дороги, которые являются осями восприятия ландшафта, а с возведением новых кварталов он грозит полностью утратить свои качества открытого.

Читайте также: «Рубят в никуда»: Пулковской обсерватории нет места вне Петербурга

Напомним, 5 июня 2018 года президиум РАН принял решение о постепенном сворачивании астрономических наблюдений в ГАО РАН, мотивируя это «ухудшившейся обстановкой», которая мешает астрономам, — вместо того, чтобы занять решительную позицию по защите обсерватории от поползновений застройщиков.