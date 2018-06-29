Орел, 29 июня, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В Орловской области состоялось общественное обсуждение пенсионной реформы, предложенной правительством РФ. Народный сход организовало региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Как сообщил ИА REGNUM председатель реготделения партии Иван Устинов, в мероприятии приняли участие представители общественных, ветеранских организаций.

Василий Перов. Странник. 1870

«Целью пенсионной реформы должно стать повышение качества жизни пенсионеров. Мы неизменно выступали против механического и непродуманного повышения пенсионного возраста, нужно продумать, всё взвесить. И хорошо, что проект реформы вынесли на общественное обсуждение», — отметил Иван Устинов.

В числе предложений, прозвучавших в ходе обсуждения, — установление административной ответственности для работодателей, которые устанавливают возрастные ограничения при приеме на работу, установка минимального коэффициента возмещения утраченных заработков в 50%, установить запрет (предусматривающий вплоть до уголовной ответственности) на увольнение работников старше 50 лет, сохранение существующих льгот для тех, кто работает на вредных и опасных производствах, инвалидов, многодетных матерей, обеспечение выхода на пенсию на два года раньше для тех, кто имеет большой трудовой стаж, в 40−45 лет. В числе самых важных пунктов — отказ от балльной системы начисления пенсий, которую многие участники встречи назвали неэффективной.

Кроме того, «Партия пенсионеров» предлагает провести аудит деятельности Пенсионного фонда России и существенно сократить его административный ресурс.

По итогам встречи был принят проект резолюции, в который вошли все предложения: его отправят руководству партии, которое передаст документ в администрацию президента.

«Думаю, правительство прислушается к предложениям — не зря проект вынесен на общественное обсуждение», — считает Иван Устинов.

Отметим, что народные сходы по вопросам пенсионной реформы «Партия пенсионеров» провела сегодня, 29 июня, в десяти регионах РФ. Цель обсуждения — выработка оптимального варианта реализации реформы.