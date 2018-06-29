Варшава, 29 июня, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Польша не одобряет идею создания на территории Евросоюза центров приема мигрантов, заявил 29 июня в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Очередь из беженцев

Напомним, одобренный 28 июня на саммите лидеров ЕС проект решения проблем миграции предусматривает создание центров мигрантов на европейской территории.

«Центры, о которых вчера была речь… Вне Евросоюза мы поддерживаем идею строить «хот-споты» или платформы, на которых можно оценивать людей, просящих убежища», — сказал Моравецкий журналистам.

«В то же время, если Италия или Греция, или какая-либо другая страна имеет уже такой центр, мы не можем противиться их суверенным решениям», — добавил премьер-министр Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе 28−29 июня проходит заседание Евросовета, в повестку дня которого входит вопрос создания контролируемых центров для мигрантов в Европе.