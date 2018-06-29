Польша не одобрила идею центров приема мигрантов в пределах Евросоюза
Варшава, 29 июня, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Польша не одобряет идею создания на территории Евросоюза центров приема мигрантов, заявил 29 июня в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Напомним, одобренный 28 июня на саммите лидеров ЕС проект решения проблем миграции предусматривает создание центров мигрантов на европейской территории.
«Центры, о которых вчера была речь… Вне Евросоюза мы поддерживаем идею строить «хот-споты» или платформы, на которых можно оценивать людей, просящих убежища», — сказал Моравецкий журналистам.
«В то же время, если Италия или Греция, или какая-либо другая страна имеет уже такой центр, мы не можем противиться их суверенным решениям», — добавил премьер-министр Польши.
Как сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе 28−29 июня проходит заседание Евросовета, в повестку дня которого входит вопрос создания контролируемых центров для мигрантов в Европе.