Вильнюс, 29 июня, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Парламент Литвы сегодня, 29 июля, утвердил реформу оплаты учителей, введя штатную единицу школьного преподавателя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

С 1 сентября у учителей зарплата будет насчитываться не только за счёт реальных часов, проведённых на уроках, но и будет учитываться время подготовки к урокам и общественная деятельность. Штатная единица будет представлять из себя 1512 часов в год: по 36 рабочих часов в неделю, из которых не более 24 часов — сами уроки.

За несколько лет к зарплатам учителей планировано добавить 95 млн евро. Соответственно, уже к 2019 году средняя зарплата такого педагога должна будет составлять порядка одной тысячи евро, что на 30%, а в некоторых случаях на 50% выше сегодняшних окладов.

Всего в Литве введено 28 тысяч штатных мест для учителей. В 2016 году во всех литовских школах преподавало 49 тыс. учителей.

В Литве уже проходили митинги преподавателей против реформы, где собравшиеся утверждали, что повезёт избранным, а большая часть останется либо с несущественным довольствием как нештатный педагог, либо и вовсе вынуждены будут уволиться.