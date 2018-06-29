Москва, 29 июня, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин официально одобрил предложение правительства по вопросу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщается 29 июня на официальном сайте правовой информации.

Каспийское море на карте

С этого момента МИД России имеет право вносить в этот проект только непринципиальные изменения.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Разрешить МИДу России в ходе переговоров о подписании указанной Конвенции вносить в ее проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера», — указано в тексте распоряжения президента России.

Кроме того, в тексте документа заявлено о важности подписания этой Конвенции.

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