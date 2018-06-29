Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Виталий Милонов подготовил обращение в Федеральную антимонопольную службу и в прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой проверить обоснованность расценок на парковку на территории аэропорта «Пулково». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе депутата в пятницу, 29 июня.

Sm alien Виталий Милонов

Расценки на парковку слишком высокие, автомобилисты лишены бесплатного времени на парковку, отмечает депутат. Он полагает, что владельцы «Пулково» «банально наживаются на пассажирах», потому что у тех нет никакой альтернативы ни самому аэропорту, ни его парковкам.

«Где это видано, чтобы цена на парковку превышала стоимость авиабилета?» — возмущается Милонов.

В компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», которая управляет аэропортом, уже успели заочно ответить депутату.

В пресс-службе компании отмечают, что зона краткосрочной парковки (с тарифом 150 рублей за первые полчаса) расширена на 40% до 332 автомобилей. Рядом с аэропортом действуют четыре разные парковочные зоны с разными тарифами, включая и бесплатную зону — в трех километрах от терминала.