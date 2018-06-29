Москва, 29 июня, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В Москве 29 июня проходит годовое общее собрание акционеров компании «Россети» под председательством иинистра энергетики РФ, председателя Совета директоров «Россетей» Александра Новака.

Россети

В ходе собрания глава «Россетей» Павел Ливинский, отвечая на вопрос о перспективах выплаты дивидендов, отметил:

«Дивиденды будут расти, потому что компания развивается стабильно. МСФО по итогам 2017 и первого квартала 2018 года показало хорошую динамику, что даёт нам возможность выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого квартала текущего года. В дальнейшем усилия менеджмента также будут направлены на выплату дивидендов. Рассчитываем на хорошие результаты в 2018 году».

Как подчеркнул в ходе своего выступления генеральный директор компании Павел Ливинский, реализация данной стратегии позволит модернизировать всю энергетическую отрасль, вывести эффективность всей группы компании на качественно новый уровень, повысить надежность электроснабжения потребителей и инвестиционную привлекательность, а также обеспечит дополнительные гарантии дивидендных выплат акционерам.

На собрании рассмотрен отчет с результатами деятельности «Россетей» в 2017 году, свидетельствующий о росте производственных показателей и стабильном финансово-экономическом положении компании. Акционеры высоко оценили работу менеджмента по повышению эффективности компании «Россети» и управляемых дочерних структур.

Особо было отмечено, что несмотря на увеличение числа опасных погодных явлений в прошедшем году и, как следствие, расширение спектра потенциальных угроз для стабильной работы электросетевого комплекса, сотрудники дочерних структур под управлением компании «Россети» добились высоких производственных результатов. В частности, показатель SAIDI (средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии) составил 3,86 часа, то есть улучшен на 19% по сравнению с 2016 годом, а показатель SAIFI (средняя частота прекращений передачи электроэнергии) сохранилась на рекордно низком уровне в 1,53 технологического нарушения на 1000 условных единиц оборудования. Потери при передаче и распределении электроэнергии снижены до установленного на 2017 год ориентира.

Рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности консолидированные показатели достигли в 2017 году своего исторического максимума. Консолидированная выручка группы в 2017 году составила ₽948,3 млрд, что на 5,3% больше показателя 2016 года. При этом чистая прибыль увеличилась в сравнении прошлым годом почти на 40% и составила ₽137,1 млрд.

Показатель EBITDA составил ₽313,7 млрд, что выше показателя 2016 года на 18,3%. Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 1,8 в 2016 году до 1,5 в 2017 году. Помимо результатов деятельности «Россетей», на ГОСА было отмечено, что в 2017 году менеджмент компании разработал стратегию построения в России до 2030 года цифрового электросетевого комплекса, которая предусматривает повсеместное внедрение самых современных технологий на основе искусственного интеллекта.

В ходе собрания акционерам компании «Россети» представлены на утверждение годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, предложения по распределению прибыли и убытков общества по итогам 2017 года, выплаты дивидендов по результатам 2017 года и I квартала 2018 года. Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров, Ревизионную комиссию и аудитора общества. Рассмотрены в новой редакции устав и ряд внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля.

Добавим, миноритарный акционер компании «Россети» Вадим Давыдов отметил:

«Хочу поблагодарить руководство «Россетей» за проведение столь открытого и демократичного собрания в этом году, а также за возможность публично выразить свою позицию. Очень важно, что компания готова слушать своих миноритарных акционеров, взаимодействовать с ними, ведь для Совета директоров их интересы должны стоять в приоритете. Спасибо за такой формат, надеюсь, он сохранится и в будущем».