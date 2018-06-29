Москва, 29 июня, 2018, 17:08 — ИА Регнум. На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в честь 20-летия Астаны открылась архитектурная выставка, сообщает 29 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на акимат (администрацию) города.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Дружба народов

Павильон Казахстана с 29 июня по 6 июля будет знакомить посетителей с культурным наследием страны. Экспозиция состоит из трех частей: история становления Астаны, текущее градостроительное состояние, знаковые объекты и инвестиционный потенциал столицы республики.

Напомним, здание павильона «Казахстан» было построено в 1937 году и предназначалось для ознакомления посетителей с достижениями народного хозяйства Казахской ССР. Фасад с национальными мотивами на павильоне появился в 1956 году.

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