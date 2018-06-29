Симферополь, 29 июня, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В Крыму началось строительство первого квартала скандального микрорайона «Крымская роза», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кондратенко Гавриил Павлович. Крымский пейзаж

«Первая очередь «Крымской розы» вышла на этап строительства. «Лаванда» — семейный комплекс, который займёт 1,6 га нового микрорайона и будет состоять из шести секций, от семи до 17 этажей. Помимо этого там будет построен детский сад на 80 мест с собственными игровыми зонами», — рассказала 29 июня на пресс-конференции в Симферополе заместитель генерального директора группы компаний «Монолит» Оксана Афанасьева.

По словам представителей строительной компании, в «Крымской розе» будет пять районов, в каждом — по три-пять кварталов, отличающихся по архитектуре, высотности, классу квартир и благоустройству. Параллельно с жилым районом в течение ближайших 11 лет там обещают возвести и всю сопутствующую социальную инфраструктуру: школы, детские сады, медучреждения, спортивный комплекс и новый городской парк площадью 23 гектара.

Одновременно с этим крымскотатарские активисты, выступающие за легализацию земель, некогда самовольно ими занятых, на месте которых сейчас и реализуется проект «Крымская роза», сообщили об ухудшении здоровья своего лидера.

«В СИЗО Симферополя ухудшилось состояние здоровья арестованного активиста «поляны протеста» Стрелковая — Фазила Ибраимова. Находясь в изоляторе, Фазил Ибраимов подал порядка пяти заявлений на оказание медпомощи, но врачи к нему так и не приходили», — написал в Facebook директор Крымского института стратегических исследований Ринат Шаймарданов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2018 года на полуострове возбудили уголовное дело против Ибраимова, 15 февраля его арестовали. Правоохранители заявили о крупном мошенничестве, а его соратники — о политическом преследовании несогласных со стороны местных властей. В знак протеста Ибраимов объявил голодовку и потребовал встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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