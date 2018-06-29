Москва, 29 июня, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Спокойствия и разумности ждет от игроков сборной Бельгии их главный тренер Роберто Мартинес после блестящего выхода команды в плей-офф, сообщает 29 июня Авинско-македонское агентство новостей. Бельгийцы добились трех побед в трех играх, оставив англичан на второй строчке.

Fifa.com Сборная Бельгии в игре

«Победа — это следствие очень хорошей работы. Нельзя создать идеальный сценарий, видя, что великие команды уже выбыли. Мы должны смотреть на себя, мы сильнее, чем были до игры. Столкнувшись с Японией, мы должны быть готовы к этому», — заявил Мартинес.

Его коллега и противник, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, в свою очередь сказал:

«Я думаю, что они (бельгийцы) лучше контролировали владение мячом. Это было хорошее испытание и игра, которую мы хотели выиграть, но борьба с нок-аутом для нас была самой сильной за десять лет, и потому мы должны были обеспечить защиту ключевых наших игроков. Футболисты, которые играли, отдали всё. Каждый видел уровень, на котором мы играем, но мы должны продолжать его улучшать».

Напомним, следующий матч сборная Бельгии сыграет против Японии 2 июля в 21:00, а 3 июля в 21:00 англичане встретятся с колумбийцами.