Душанбе, 29 июня, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Задолженность государственного энергохолдинга «Барки Точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 за 2017 год выросла на 140,3 млн сомони (968,07 млн рублей). Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 года компания задолжала уже 794,5 млн сомони (5,482 млрд рублей). Такие данные были озвучены 28 июня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» в Душанбе.

CafeCredit.com Вереница долгов

Был также назван объем поставленной электроэнергии. За 2017 год в адрес «Барки Точик» электричества было отпущено на сумму 431,1 млн сомони (2,975 млрд рублей) (с учетом НДС), при этом, с учетом взаимозачетов, выплачены за них были только 290,9 млн сомони (2 млрд 7 млн рублей). То есть не более 67,5% от стоимости поставленной электроэнергии.

На собрании было отмечено, что за 2017 год станция поставила 1 млрд 849 млн кВт·ч. Таким образом, в декабре прошлого года ГЭС преодолела новый рубеж — с момента пуска первого агрегата было выработано уже 18 млрд кВт·ч.

Отметим, что «Сангтудинская ГЭС-1» запущена 1 июля 2009 года. Станция является вторым по мощности энергогенерирующим объектом в стране и крупнейшим российским инвестиционным проектом в Таджикистане. В строительство ГЭС Россия вложила 16 млрд рублей. Однако из-за невозможности «Барки Точик» — единственного покупателя — выкупать большой объем электроэнергии, объект не использует свои проектные мощности в полной мере.