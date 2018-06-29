Москва, 29 июня, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Вышедшие на этой неделе данные о уровне запасов сырой нефти в хранилищах, расположенных на восточном побережье США, преподнесли большинству экономистов и аналитиков существенный сюрприз. Всё дело в том, что по факту запасы сырой нефти за неделю по данным EIA снизились на 9,891 млн баррелей, в то время как от основных экспертов товарно-сырьевого рынка ожидалось снижение на 2,572 млн баррелей, что как минимум намного больше общего ожидания рынка. Это отражает реальный спрос на сырьё со стороны мировой экономики и в первую очередь экономики США, которая в данном случае является неким индикатором мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рынок сырья не заставил себя долго ждать, и в биржевую игру на повышение цен на сырьё включились «биржевые быки», взметнув стоимость сырья на новые уровни. Если в конце прошлой недели нефть американской (западно-техасской) марки WTI стоила всего лишь порядка $67,50−67,75, то к концу текущей недели увидим стоимостные уровни в почти $73,75−73,25, что отличается от прошлой недели на +8,5%. Нефть марки Brent несколько отстаёт в темпах роста, но также находится на подъёме и прибавляет от уровней прошлой недели в $74−75 до уровней в $78−78,25 свои скромные +5%», — привел цифры эксперт.

В перспективе начала нового, третьего квартала, и нового полугодия, скорее всего, станет новым витком спроса на сырую нефть на товарно-сырьевом рынке, даже несмотря на тот факт, что решение стран производителей нефти в рамках картельной сделки ОПЕК+ говорит об увеличении поставок сырья на рынки. Рынок практически нейтрально воспринял данный факт, более того, по факту решения ОПЕК+ увеличить поставки сырья цены на сырьё выросли.

В начале июля рынок вполне может еще найти в себе силы для нового витка роста цен на сырьё и достигнуть уровней в $74,70 и 76,50 по марке американской нефть WTI. Не исключена также возможность, что цены могут вплотную подойти к уровню в $80. По нефти марки Brent рост возможен до уровней в $82−83 от текущих $76,50.

«Рынок сырья находится в сбалансированном состоянии и в текущий момент факторов роста больше, чем факторов падения. Как минимум до той поры, пока участники сделки ОПЕК+ не начнут реально увеличивать поставки сырья на рынок», — полагает Блинов.

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