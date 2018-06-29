Нефть включилась в биржевую игру на повышение цен
Москва, 29 июня, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Вышедшие на этой неделе данные о уровне запасов сырой нефти в хранилищах, расположенных на восточном побережье США, преподнесли большинству экономистов и аналитиков существенный сюрприз. Всё дело в том, что по факту запасы сырой нефти за неделю по данным EIA снизились на 9,891 млн баррелей, в то время как от основных экспертов товарно-сырьевого рынка ожидалось снижение на 2,572 млн баррелей, что как минимум намного больше общего ожидания рынка. Это отражает реальный спрос на сырьё со стороны мировой экономики и в первую очередь экономики США, которая в данном случае является неким индикатором мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.
«Рынок сырья не заставил себя долго ждать, и в биржевую игру на повышение цен на сырьё включились «биржевые быки», взметнув стоимость сырья на новые уровни. Если в конце прошлой недели нефть американской (западно-техасской) марки WTI стоила всего лишь порядка $67,50−67,75, то к концу текущей недели увидим стоимостные уровни в почти $73,75−73,25, что отличается от прошлой недели на +8,5%. Нефть марки Brent несколько отстаёт в темпах роста, но также находится на подъёме и прибавляет от уровней прошлой недели в $74−75 до уровней в $78−78,25 свои скромные +5%», — привел цифры эксперт.
В перспективе начала нового, третьего квартала, и нового полугодия, скорее всего, станет новым витком спроса на сырую нефть на товарно-сырьевом рынке, даже несмотря на тот факт, что решение стран производителей нефти в рамках картельной сделки ОПЕК+ говорит об увеличении поставок сырья на рынки. Рынок практически нейтрально воспринял данный факт, более того, по факту решения ОПЕК+ увеличить поставки сырья цены на сырьё выросли.
В начале июля рынок вполне может еще найти в себе силы для нового витка роста цен на сырьё и достигнуть уровней в $74,70 и 76,50 по марке американской нефть WTI. Не исключена также возможность, что цены могут вплотную подойти к уровню в $80. По нефти марки Brent рост возможен до уровней в $82−83 от текущих $76,50.
«Рынок сырья находится в сбалансированном состоянии и в текущий момент факторов роста больше, чем факторов падения. Как минимум до той поры, пока участники сделки ОПЕК+ не начнут реально увеличивать поставки сырья на рынок», — полагает Блинов.
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