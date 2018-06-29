Ленинградская область, 29 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. С 1 июля 2018 года плата за коммунальные ресурсы в Ленинградской области повысится не более чем на 3,8%. Это ниже, чем в среднем по стране (4,3%), сообщили 29 июня в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Тарифы на тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение увеличатся на 3,3%, на электрическую энергию — на 4,9%, на газ — на 3,4%. Предельный потолок повышения цен установлен на уровне в 5,8%.

«В денежном выражении рост ежемесячной платы граждан за коммунальные услуги (при расчете для условной квартиры площадью 54 кв. метра) для семьи из трех человек не превысит 200 рублей», — отмечают областные власти. Они напоминают, что если доля расходов на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи превышает 22%, жители имеют право на получение субсидии.

Как утверждают чиновники, рост тарифов сдерживается искусственно и составляет 85% от экономически обоснованного уровня. Разницу между платой граждан и тарифными ставками поставщиков ресурсов и услуг компенсирует областной бюджет, на эти цели выделено 4 млрд рублей в год.

Добавим, что в соседнем Петербурге с 1 июля 2018 года тарифы на услуги ЖКХ также вырастут.

«Изменения коснутся горячей воды — на 4,0%, холодной воды — на 7,5%, водоотведения — на 7,5%, тепловой энергии — на 4,0%, электрической энергии: в домах с газовыми плитами и в домах с электрическими плитами — на 4,9%, при использовании природного газа — на 3,4%», — сообщили в городском комитете по тарифам.