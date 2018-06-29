Москва, 29 июня, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Цены на нефть марки Brent росли всю неделю из-за перебоев в поставках сырья из Ливии, Венесуэлы и Канады, а также благодаря требованию Трампа к своим союзникам прекратить закупки нефти в Иране, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами ICBF Алексей Федоренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Сегодня, 29 июня, наблюдается небольшой откат котировок: инвесторы предпочли закрыть часть позиций, опасаясь последствий возможного усугубления торгового конфликта между США и такими крупными экономиками, как КНР и Евросоюз. Участники рынка боятся, что текущее противостояние между странами может замедлить рост мировой экономики и, как следствие, снизить спрос на топливо», — пояснил эксперт.

Впрочем, несмотря на негатив на нефтяном рынке, рубль держится достаточно уверенно: на открытии торгов нацвалюта укрепилась против доллара и немного подешевела по отношению к евро. Единая валюта растет после саммита ЕС, где обсуждались вопросы усиления границ и поиска новых центров по размещению мигрантов.

Инвесторы восприняли итоги переговоров достаточно оптимистично, ожидая, что в конечном итоге странам удастся найти компромисс и решить все противоречия. В результате чего спрос на безопасные активы вроде доллара и японской йены ослаб, а евро и валюты развивающихся стран получили небольшую поддержку.

«Если ситуация на глобальном рынке продолжит развиваться в том же ключе, то в краткосрочной перспективе курс российской валюты, скорее всего, продолжит движение вблизи отметок 62,50−63,50 рубля за доллар и 73−74 рубля за евро», — считает Федоренко.

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