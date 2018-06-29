Ростов-на-Дону, 29 июня, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В Ростовской области нашли решение проблем жертв строительных пирамид. Если раньше инвестор привлекался только для завершения объекта, то теперь, согласно постановлению, обманутым дольщикам взамен долгостроя обязаны выдать квартиру в готовом или строящемся доме. Документ подписал глава региона Василий Голубев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

В обмен на это жертвы строительных пирамид передают свои права на проблемные объекты муниципалитету. Земельный участок с долгостроями власти передают инвестору для реализации собственного проекта. Передача квартир должна произойти не позднее, чем через два года после подписания инвестором договоров о приобретении жилья. Надёжность застройщика будет проверять Госстройнадзор.

Принятые меры пока не вселяют надежды у жертв строительных пирамид. Узнав из СМИ о новом механизме, дольщики отвечают:

«Статья дипломатично умалчивает о подводных камнях пресловутого нового механизма решения проблемы», — высказался Роман П.

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ИА REGNUM напоминает, что депутаты Законодательного собрания Ростовской области пообещали в 2018 году достроить 14 долгостроев, что позволит обеспечить жильём около 1,2 тыс. семей.

Стоит отметить, что Ростовская область лидирует по количеству долгостроев — в регионе насчитывается 63 объекта. На втором месте соседний Краснодарский край — 55 домов, на третьем — Новосибирская и Самарская области — по 43 «замороженных» объекта.

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