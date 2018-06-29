Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Построенный в Выборге ледокол «Александр Санников» в пятницу, 29 июня, отошел от Английской набережной Петербурга, чтобы вскоре выйти в свой первый арктический поход. Новый ледокол (порт приписки Мурманск) будет работать на Северном морском пути, обеспечивая транспортировку добываемых на Крайнем Севере углеводородов.

Цитата из х/ф «Ледокол». Реж. Николай Хомерики. 2016. Россия Во льдах

«В первый арктический поход ледокол отправится в конце июля. Он превосходит по своим возможностям многие ледоколы, в том числе атомные, за счет меньшего энергопотребления и лучшей маневренности», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Головной ледокол проекта Aker Arc130A, построенный по заказу «Газпром нефти», предназначен для сопровождения в акватории Обской губы танкеров, обеспечивающих транспортировку нефти Новопортовского месторождения.

Ледокол назвали в честь генерала-лейтенанта российской армии, известного исследователя Арктики Александра Санникова. Сегодня на судне был поднят флаг. Церемония ознаменовала передачу судна от производителя — «Выборгского судостроительного завода» заказчику — ООО «Газпромнефть Новый порт».

«Он создан для работы на Омской губе, на газовых месторождения Западной Сибири. Пока там и будет работать. По дальнейшим задачам — зависит от того как будет развиваться Арктика», — сказал тележурналистам капитан ледокола Павел Говорун.

Как сообщало ИА REGNUM, суда ледового класса Icebreaker 8 способны работать при температуре до минус 50 градусов. Основное их назначение: ледокольная проводка танкеров, помощь при проведении швартовных и погрузочных работ, спасательных операций, буксировки судов, пожаротушения, участие в операциях по ликвидации разливов нефти.

Длина таких судов составляет 121,7 м, ширина главной палубы — 26 м, осадка — 8 м. Двигательная установка — дизель-электрическая мощностью 2×7500 КВт (корма) и 1×6500 КВт (нос).