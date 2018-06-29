Москва, 29 июня, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Действия литовских властей по ограничению российского участия в ремонтно-восстановительных работах на захоронениях советских воинов не оставляют другого выбора, кроме как ввести ответные меры и ограничить участие Литвы в проекте «Миссия Сибирь», сообщила 29 июня пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

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«Принято, в частности, решение воздержаться пока от выдачи виз литовцам, направляющимся в нашу страну в рамках проекта «Миссия Сибирь», целью которого является восстановление и обустройство захоронений литовских ссыльных», — говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она подчеркнула, что мера принимается вынуждено, и в случае пересмотра Вильнюсом своей позиции Москва согласится возобновить сотрудничество.

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