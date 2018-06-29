Краснодар, 29 июня, 2018, 13:38 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на предстоящих выходных возможно образование смерчей. Об этом сообщает 29 июня пресс-служба Южного регионального центра МЧС России.

Франтишек Купка. Смерч (фрагмент). 1924

«С 30 июня по 1 июля над Черным морем в районе Анапа — Магри имеется опасность формирования смерчей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций (ЧС) с повреждением причалов и судов, также специалисты ведомства предупредили об опасности для находящихся на борту судов членов экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня ГУ МЧС по Алтайскому краю известило, что в регионе продолжается «сезон ураганов». По данным метеослужбы, в ближайшие сутки в крае пройдут ливни, не исключены грозы, град и усиление ветра до 17−22 м/с. Отмечается, что местами шквалы ветра будут достигать 25 м/с.

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