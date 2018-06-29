Лесосибирск, Красноярский край, 29 июня, 2018, 13:27 — ИА Регнум. На севере Красноярского края, в городе Лесосибирск спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия урагана. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Иван Шишкин. Бурелом. Деревья, поваленные ветром. 1888

Сильный ветер обрушился на город минувшей ночью и бушевал почти до утра. Сломаны и вырваны с корнем сотни деревьев. С крыш домов сорваны антенны и шифер. Повреждены рекламные конструкции и дорожные знаки. Поломаны десятки автомобилей.

Жители в социальных сетях жалуются на перебои с электричеством и интернетом. А власти города подсчитывают ущерб от стихии.

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