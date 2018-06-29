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Жителей Алтайского края вновь предупредили о шторме

Происшествия

Дожди с градом и порывистым ветром возможны в регионе 29 июня

Барнаул, 29 июня 2018, 11:27 — REGNUM  Вот уже третий день подряд синоптики объявляют шторм-прогноз в Алтайском крае. Не стало исключением и 29 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, наряду с аномально жаркой температурой воздуха (плюс 30 С и выше), в регионе пройдут дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град. Не исключён и шквалистый ветер, его порывы местами могут доходить до 22−27 метров в секунду.

Примечательно, что в отличие от Иркутской области и Забайкалья, при сохраняющейся на Алтае высокой пожароопасности в лесах по состоянию на 29 июня не зарегистрировано ни одного пожара.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сезон ураганов пришёл на Алтай 23 июня. Стихия накрыла три города и пять сельских территорий, принеся немало бед и разрушений. В барнаульском посёлке Затон восстановить энергоснабжение удалось лишь на третий день после ЧП. Сотни поваленных деревьев пришлось убрать на трассе у Барнаула. Не обошлось без жертв: при падении башенного крана погиб строитель.

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Ураганы, шторма, бури
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