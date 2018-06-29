Нижний Новгород, 29 июня, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Около 200 человек ожидают в аэропорту Стригино вылет рейса Нижний Новгород — Анталья со вчерашнего дня, сообщают очевидцы в социальных сетях. Вылететь в Турцию самолет должен был накануне в 15:20 мск.

Vasyatka1 Аэропорт. Зал ожидания

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс КК-6620 задержан и вылет переносится на 29 июня в 18:30 мск.

По сообщениям пассажиров, вылет перенесен в связи с техническими неполадками воздушного судна авиакомпании Atlasglobal. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Стригино.

Рейс планируется выполнить после устранения технических неполадок.

ИА REGNUM напоминает, согласно действующему законодательству, пассажиру при переносе авиарейса должны предоставляться за счет авиакомпании следующие услуги: горячее питание, напитки, возможность позвонить по телефону. Добавим, при задержке рейса более чем на шесть часов — пассажиру должны предоставить место в гостинице.

В апреле Минтранс РФ занимался разработкой законопроекта, который регламентировал рост штрафов за задержку рейса. Штрафы для авиакомпаний планировалось повысить до 339 рублей в час — в 14 раз.