Лето для рубля складывается не как обычно
Москва, 29 июня, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Летний период всегда проходит по одному сценарию, очень слабая активность участников рынка и осторожное укрепление рубля. В этот раз для роста отечественной валюты ситуация складывается не так, как обычно, заявил корреспонденту аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.
«Минфин РФ продолжает скупать валюту и работает против рубля, а увеличение доходов от экспорта углеводородов и других товаров и услуг не сказывается на его росте. Кроме того, отечественной валюте не помогает и ЧМ-2018, в ходе которого туристы и крупный бизнес привезли более 10 млрд. долларов, Минфин осваивает и эти суммы», — пояснил эксперт.
Единственным светлым пятном, которое смогло несколько укрепить рубль, становится окончание налогового периода, а также увеличение спроса для выплаты налогов экспортерам. Это позволяет доллару откатиться к нижней части коридора до уровня 62−63 рубля и остаться на этой позиции до начала следующей недели.
«Влияние государства на «плавающий» курс рубля остается превалирующим, поэтому инвесторам остается только принять эту информацию к сведению. Для тех, кто планирует покупать валюту летом, подходящим временем остается конец месяца — июнь, июль», — полагает Друщляк.
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