Москва, 29 июня, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Летний период всегда проходит по одному сценарию, очень слабая активность участников рынка и осторожное укрепление рубля. В этот раз для роста отечественной валюты ситуация складывается не так, как обычно, заявил корреспонденту аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Минфин РФ продолжает скупать валюту и работает против рубля, а увеличение доходов от экспорта углеводородов и других товаров и услуг не сказывается на его росте. Кроме того, отечественной валюте не помогает и ЧМ-2018, в ходе которого туристы и крупный бизнес привезли более 10 млрд. долларов, Минфин осваивает и эти суммы», — пояснил эксперт.

Единственным светлым пятном, которое смогло несколько укрепить рубль, становится окончание налогового периода, а также увеличение спроса для выплаты налогов экспортерам. Это позволяет доллару откатиться к нижней части коридора до уровня 62−63 рубля и остаться на этой позиции до начала следующей недели.

«Влияние государства на «плавающий» курс рубля остается превалирующим, поэтому инвесторам остается только принять эту информацию к сведению. Для тех, кто планирует покупать валюту летом, подходящим временем остается конец месяца — июнь, июль», — полагает Друщляк.

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