Вильнюс, 29 июня, 2018, 12:04 — ИА Регнум.

Грук Андрей ИА Красная Весна ЛЭП

После подписания политического соглашения между странами Прибалтики, Польши и Еврокомиссии о выходе Литвы, Латвии и Эстонии из электроэнергосистемы БРЭЛЛ и синхронизации с системами континентальной Европы, министерство энергетики Литвы сегодня, 29 июня, объявило о том, сколько для этого придётся потратить только Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы литовского минэнерго Жигимантаса Вайчюнаса, Литве проект обойдётся в один миллиард евро, часть суммы, в Литве надеются, что как можно большую, выделит ЕС. Об этом Вайчюнас заявил на созванной сегодня пресс-конференции.

Первый этап синхронизации будет стоить порядка 445 млн евро, Литва надеется на 75% финансирования от этой суммы со стороны ЕС. Сейчас Литва имеет единственное соединение с Польшей — LitPolLink — на основе его и строится вся работа по синхронизации с сетями континентальной Европы.

Дополнительно будет проложен морской кабель с Польшей, по типу, как со Швецией NordBalt. Однако Литва намерена учитывать ошибки NordBalt, который продолжает работать нестабильно и регулярно выходит из строя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Брюсселе, 28 июня, страны Прибалтики, Польша и Еврокомиссия подписали политическое соглашение о синхронизации с сетями континентальной Европы до 2025 года.