Москва, 29 июня, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Назначенный осужденному за получение взятки экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву штраф в 130 млн рублей по сей день не уплачен в связи с тем, что на его имущество наложен арест. Об этом сообщила 29 июня в суде адвокат Лариса Каштанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

В настоящее время Замоскворецкий суд Москвы рассматривает ходатайство стороны защиты бывшего чиновника о снятии ареста с его имущества — для уплаты назначенного судом штрафа. Однако, по словам стороны обвинения, ходатайство адвокатов Улюкаева «подлежит удовлетворению частично».

«Предлагаю направить обращение к взысканию денежных средств в сумме назначенного штрафа с одного из счетов осужденного», — заявил прокурор в ходе судебного заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, суд принял решение о возврате отставному генералу ФСБ РФ Олегу Феоктистову суммы в размере $2 млн, переданной Алексею Улюкаеву в качестве взятки. Суд постановил вернуть ему указанную сумму купюрами по $100.

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