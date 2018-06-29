Москва, 29 июня, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы принял решение о возврате отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову суммы в размере $2 млн, переданной экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки, передает собственный корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Суд постановил вернуть $2 млн купюрами по 100 долларов Феоктистову», — огласила решение судья Лариса Семенова.

Напомним, указанную сумму Улюкаеву в рамках оперативного эксперимента передал глава «Роснефти» Игорь Сечин. До сегодняшнего решения деньги были признаны вещественными доказательствами и находились под охраной. Судебное заседание проходило в закрытом для СМИ режиме «для сохранения персональных данных заявителя».