Москва, 29 июня, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Член Совфеда Франц Клинцевич считает, что в заявлении ЕС концы с концами не сходятся, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Телега впереди лошади

«В этом заявлении Евросоюза, мягко говоря, концы с концами не сходятся: телега ставится впереди лошади. Сначала ЕС призывает Россию признать свою ответственность за крушение МН17, а потом уже предлагает в полной мере сотрудничать в расследовании причин этой трагедии», — сказал Клинцевич.

У сенатора создалось впечатление, что последнее предложение выступает своего рода довеском, чем-то вроде политеса.

Он напомнил позицию России: страна никогда не признает результаты расследования, произведенного без ее полноценного участия.

Участники саммита ЕС согласились, что Россия должна признать ответственность за крушение малайзийского «Боинга-777», сбитого над Украиной в 2014 году.