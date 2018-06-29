Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга намерено предложить федеральным законодателям ужесточить контроль за оборотом сырья для синтетических наркотиков. Соответствующая инициатива будет предложена на рассмотрение петербургских депутатов, сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе Алексея Цивилёва («Единая Россия»).

Michael Нет наркотикам

Речь в ней идет об усилении контроля за организациями, в распоряжении которых есть химические вещества, пригодные для производства синтетических наркотиков.

Многие из таких веществ широко используются в промышленности и не требуют специального лицензирования для предприятий. Однако, при определенных условиях, они могут стать прекурсорами в процессе изготовления синтетических наркотиков.

Инициатива петербургских депутатов предлагает устранить существующий законодательный пробел, когда наказывать за нарушение правил учета прекурсоров и требовать устранения нарушений можно только в отношении предприятий, лицензированных на обращение с наркотическими веществами и их прекурсорами.

По мнению Алексея Цивилёва, сырье для производства синтетических наркотиков оказывается весьма доступным. «Нам необходимо устранить пробелы в законодательстве, которыми сейчас пользуются производители психотропных веществ», — говорит депутат.

Для этого предлагается внести изменения в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».

По данным МВД России, доля «синтетики» в общем объеме изъятых наркотиков возросла с 12% в 2014 году до 22% к январю 2018 года.