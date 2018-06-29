Москва, 29 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил просьбу генерала ФСБ Олега Феоктистова и решил провести судебное заседание о переданных экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву $2 млн в закрытом режиме, передает собственный корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Суд постановил провести судебное заседание по заявлению Феоктистова в закрытом режиме для сохранения персональных данных заявителя», — сказала судья Лариса Семенова.

Напомним, Феоктистов ранее возглавлял службу безопасности «Роснефти». Его адвокат Тимофей Гриднев сообщал о том, что указанные $2 млн Феоктистов получил у своего знакомого для проведения оперативного эксперимента. В итоге суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

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